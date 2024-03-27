Конкурс для отцов. Ждём участников из Стерлитамака!

Конкурс проводится с 2020 года. Лауреатами становятся отцы (усыновители, опекуны), граждане России, которые проживают в Башкирии не менее пяти лет и имеют активную гражданскую позицию, а также исключительные личные заслуги либо заслуги детей (производственные, спортивные, творческие и иные достижения).

Шансы на победу в конкурсе велики также у тех родителей, чьи дети (или они сами) имеют государственные награды за совершение мужественных, героических поступков и за многолетний добросовестный труд на благо республики.

В 2023 году в конкурсе на соискание общественной награды «Отцовская доблесть» участвовали 193 главы семей. Это многодетные отцы, представители медицинских, педагогических и аграрных династий, военные, волонтёры, спортсмены, спасатели, люди искусства, экологи, доноры, родители детей с ОВЗ. Лауреатами стали 52 человека, но среди них не было ни одного стерлитамаковца. В конкурсе 2024 года наш город может это исправить: на каждом нашем предприятии, в каждом трудовом коллективе есть отцы, достойные награды.

Мы ждём участников! Успеть подать заявку нужно до середины мая, чтобы город успел отправить данные в Уфу до 1 июня. Документы на соискание награды принимает Общественная палата Стерлитамака (обращаться в 228 кабинет администрации города). Список документов – в Положении о конкурсе (мы можем выслать вам его, если вы нам напишете: WhatsApp 8987-61-57-253). Победы вам, отцы Стерлитамака!