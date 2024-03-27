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27 Марта , 09:46

Конкурс для отцов. Ждём участников из Стерлитамака!

Общественная награда «Отцовская доблесть» учреждена Общественной палатой Республики Башкортостан.

Конкурс для отцов. Ждём участников из Стерлитамака!
Конкурс для отцов. Ждём участников из Стерлитамака!

Конкурс проводится с 2020 года. Лауреатами становятся отцы (усыновители, опекуны), граждане России, которые проживают в Башкирии не менее пяти лет и имеют активную гражданскую позицию, а также исключительные личные заслуги либо заслуги детей (производственные, спортивные, творческие и иные достижения).

Шансы на победу в конкурсе велики также у тех родителей, чьи дети (или они сами) имеют государственные награды за совершение мужественных, героических поступков и за многолетний добросовестный труд на благо республики. 

В 2023 году в конкурсе на соискание общественной награды «Отцовская доблесть» участвовали 193 главы семей. Это многодетные отцы, представители медицинских, педагогических и аграрных династий, военные, волонтёры, спортсмены, спасатели, люди искусства, экологи, доноры, родители детей с ОВЗ. Лауреатами стали 52 человека, но среди них не было ни одного стерлитамаковца. В  конкурсе 2024 года наш город может это исправить: на каждом нашем предприятии, в каждом трудовом коллективе есть отцы, достойные награды.

Мы ждём участников! Успеть подать заявку нужно до середины мая, чтобы город успел отправить данные в Уфу до 1 июня. Документы на соискание награды принимает Общественная палата Стерлитамака (обращаться в 228 кабинет администрации города). Список документов – в Положении о конкурсе (мы можем выслать вам его, если вы нам напишете: WhatsApp 8987-61-57-253). Победы вам, отцы Стерлитамака!

Автор:Екатерина Яковлева
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