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28 Марта , 12:41

Наши учителя – проводники смыслов

В Москве на ВДНХ проходит грандиозная Международная выставка-форум "Россия". После Всероссийского конкурсного отбора на выставку в роли экскурсоводов пригласили Лидию Селиверстову, учителя истории Гимназии № 2, и Лидию Радаеву, советника директора по воспитанию лицея № 3 им В.А Секина.

Наши учителя – проводники смыслов
Наши учителя – проводники смыслов

Экскурсоводов не случайно назвали «проводниками смыслов» – в их задачи входит не просто провести по павильонам. Важно расставить акценты, направить внимание. Ведь оказавшись в этом невероятном круговороте образов, цифр, знаков экскурсанту важно не растеряться и суметь разглядеть главное – уникальность нашей страны, ее умение сохранять традиции и быть открытой для всего нового. За последние годы многое изменилось просто невероятно, но вечные, истинно народные ценности незыблемы.

Выставку уже посетили 9 миллионов человек. Она продлится до 8 июля.

Автор:Екатерина Яковлева
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