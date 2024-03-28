Наши учителя – проводники смыслов

Экскурсоводов не случайно назвали «проводниками смыслов» – в их задачи входит не просто провести по павильонам. Важно расставить акценты, направить внимание. Ведь оказавшись в этом невероятном круговороте образов, цифр, знаков экскурсанту важно не растеряться и суметь разглядеть главное – уникальность нашей страны, ее умение сохранять традиции и быть открытой для всего нового. За последние годы многое изменилось просто невероятно, но вечные, истинно народные ценности незыблемы.

Выставку уже посетили 9 миллионов человек. Она продлится до 8 июля.