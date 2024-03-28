Проект «Без бергэ - Мы вместе» признан мероприятием года

Команда сети развлекательных центров «ГАЛАКТИКА» и парка им.Гагарина Стерлитамак стала обладателем профессиональной премии в сфере отдыха и развлечений «ПроПарк» в номинации «Мероприятие года» за проект «Без бергэ - Мы вместе».

Одним из крупнейших проектов летнего сезона 2023 года, реализованных командой парка Гагарина, стал проект «Без бергэ – Мы вместе!», направленный на популяризацию и сохранение традиций, достижений культуры и искусства Республики Башкортостан с целью повышения культурного уровня и творческой активности жителей. Этот проект был реализован на территории парка Гагарина г.Стерлитамак и включил в себя следующие бесплатные для посещения мероприятия: выставка «Северные амуры» об участии башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года;

еженедельные тематические «Аулак-вечеринки», направленные на знакомство гостей парка с культурой башкирского народа; "Кино под открытым небом" - просмотр фильмов башкирских режиссеров и фильмов, снятых по произведениям башкирских писателей. Кульминацией проекта стал масштабный фестиваль башкирской и татарской эстрады "Без бергэ - Мы вместе», который объединил любителей башкирской и татарской культуры, музыки, танцев, собрал представителей самых разных возрастов и гостей из многих районов Республики Башкортостан, Оренбургской, Челябинской областей. Фестиваль «Без бергэ» при поддержке республиканского радио «Юлдаш» проводится в Стерлитамаке ежегодно, а в 2023 году состоялся пятый юбилейный фестиваль, в новом, более грандиозном масштабе.

Проект «Без бергэ – Мы вместе» получил множество благодарных отзывов от посетителей, общее количество участников проекта более 125 тысяч человек.

В летнем сезоне 2024 мероприятия проекта продолжатся.