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4 Апреля , 01:13

"Одноклассники" из первой гимназии - призёры Юниор-Лиги КВН РБ

В последний день весенних каникул в Конгресс-холле «Торатау» прошёл финал Юниор-Лиги КВН Республики Башкортостан сезона 2023-2024гг.

"Одноклассники" из первой гимназии - призёры Юниор-Лиги КВН РБ
"Одноклассники" из первой гимназии - призёры Юниор-Лиги КВН РБ

8 сильнейших команд - лидеров сезона соревновались в трех конкурсах: визитка, ситуация с жюри, финальное шоу.

Для стерлитамакской команды «Одноклассники» гимназии № 1 это был первый сезон на уровне республики. В начале сезона на победу претендовали 40 (!) команд региона. Юные стерлитамаковцы проделали колоссальную работу на мночасовых репетициях, научились работать в команде, отточили актёрское мастерство и завоевали  третье место.

Поздравляем гимназистов с успехом и желаем дальнейшего мощного развития и удачи на творческом пути.

"Одноклассники", вы лучшие!

Автор:Екатерина Яковлева
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