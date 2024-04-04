"Одноклассники" из первой гимназии - призёры Юниор-Лиги КВН РБ

8 сильнейших команд - лидеров сезона соревновались в трех конкурсах: визитка, ситуация с жюри, финальное шоу.

Для стерлитамакской команды «Одноклассники» гимназии № 1 это был первый сезон на уровне республики. В начале сезона на победу претендовали 40 (!) команд региона. Юные стерлитамаковцы проделали колоссальную работу на мночасовых репетициях, научились работать в команде, отточили актёрское мастерство и завоевали третье место.

Поздравляем гимназистов с успехом и желаем дальнейшего мощного развития и удачи на творческом пути.

"Одноклассники", вы лучшие!