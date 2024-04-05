Побывают ли особенные танцоры в Санкт-Петербурге?

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ

Наши постоянные читатели наверняка помнят наши интервью с особенными подростками и репортажи с их необыкновенных танцевальных тренировок. А сегодня мы представляем вам родителей этих ребят.

Анастасия Тимофеева:

– Возможность заниматься танцами изменила жизнь Даши в лучшую сторону. Ощущение свободы в передвижении и выступления на публике вызывают у неё восторг. «Я будто бы летаю, как птица», – признаётся дочь. А я счастлива потому, что дети с ОВЗ занимаются с самыми классными, добрыми и творческими руководителями. Спортивные бальные танцы развивают у детей не только координацию движений и способность ориентироваться в пространстве, но и умение общаться в коллективе и дружить.