Побывают ли особенные танцоры в Санкт-Петербурге?

Радость преодоления, красота и смелость, титанический труд, который вознаграждается победами – всё это танцы на колясках.
Визитка проекта
Напомним: уникальный для нашего города инклюзивный проект «Танцы на колясках» стартовал год назад. Руководители народного ансамбля спортивного бального танца «Фаворит» Ирек и Светлана Тухватуллины обучают танцевальному искусству подростков с ОВЗ. Стерлитамакская школа танцев на колясках вошла в проект «Подарите нам крылья. Так хочется летать», который победил в конкурсе Фонда Президентских грантов в 2023 году. Через полгода занятий ребята выехали на серьёзные соревнования. На Кубке России по танцам на колясках в Уфе среди участников из 16 регионов страны дебютант соревнований, воспитанник «Фаворита» Станислав Николаев завоевал высшую награду.
О НАСТАВНИКАХ
Грантовые средства давно закончились и проект «Танцы на колясках» стал благотворительным: тренеры «Фаворита» продолжают обучают детей с ОВЗ бесплатно.
– Этот единственный в своём роде проект даёт возможность людям с поражением опорно-двигательного аппарата красиво танцевать, участвуя в концертах, конкурсах и фестивалях, – говорит руководитель ансамбля Ирек Тухватуллин. – Нам, педагогам, очень приятно, когда наши танцоры на колясках достигают высоких результатов. А для ребят это в первую очередь реабилитация и социализация. Да, срок действия гранта завершился, и мы остались без финансирования. Но мы не можем оставить наших детей без занятий, которые им так полюбились и на которых они так упорно занимаются.
СЛОВО РОДИТЕЛЯМ
Наши постоянные читатели наверняка помнят наши интервью с особенными подростками и репортажи с их необыкновенных танцевальных тренировок. А сегодня мы представляем вам родителей этих ребят.
Анастасия Тимофеева:
– Возможность заниматься танцами изменила жизнь Даши в лучшую сторону. Ощущение свободы в передвижении и выступления на публике вызывают у неё восторг. «Я будто бы летаю, как птица», – признаётся дочь. А я счастлива потому, что дети с ОВЗ занимаются с самыми классными, добрыми и творческими руководителями. Спортивные бальные танцы развивают у детей не только координацию движений и способность ориентироваться в пространстве, но и умение общаться в коллективе и дружить.
Анна Иванова:
– Моя дочь Мария, занимаясь спортивными танцами на колясках, приобрела навыки владения своим телом и спортивной коляской. Мария испытывает радость преодоления, наслаждение движением, музыкой и общением с партнёром – такие эмоции доступны только тем, кто знаком со спортивными бальными танцами. Занятия увлекают мою дочь, снимают внутреннюю зажатость, дарят яркие положительные переживания. А психологическая разрядка, смена эмоций и настроений улучшают физическое состояние наших особенных танцоров.
Алёна Пименова:
– Танцы на колясках. Мы благодарны судьбе за то, что стали частью этого мира. Пусть наш мир не совсем обычный, особенный. Но наши дети танцуют. Испытывают чувство свободы и уверенности в себе. Огромная благодарность нашим тренерам Иреку Равилевичу и Светлане Сергеевне Тухватуллиным: они взялись за этот проект и подарили нашим детям танцы. Мой сын Егор Бикбаев занимается ещё вокалом и плаванием. Но танцы у него – самое любимое. Я вижу, что дети приезжают во дворец культуры всегда в хорошем настроении, с улыбкой на лице и счастливыми глазами. Тренировки дают им радость, вдохновение и уверенность в себе, это потрясающая возможность ощутить себя в танце, ведь обычными танцами они, к сожалению, не могут заниматься в силу ограничений в движениях. А посадить ходячего ребёнка с ДЦП в танцевальную коляску – это не значит усадить его в инвалидную коляску! Танцевальная коляска – такой же спортивный инвентарь, как лыжи, санки, коньки, велосипед для нормотипичных детей. Успехов вам, ребята и наставники!
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
В апреле в Санкт-Петербурге состоятся соревнования – Кубок России-2024 по танцам на колясках. Смогут ли юные стерлитамаковцы участвовать в них? Это зависит от нас с вами. Поездка на конкурс требует ресурсов. Если мы поможем, эти талантливые ребята побывают в культурной столице нашей страны – откроют для себя новые горизонты, увидят новые возможности и получат опыт, важный не только для спорта, но и для всей жизни.
На безоплатное обучение детей с ОВЗ записывают по тел. 8-919-613-11-02 и 8-919-613-11-04 (Ирек Равилевич и Светлана Сергеевна Тухватуллины). Вместе мы можем многое!