Стерлитамакская спортсменка завоевала 4 медали в первенстве России по спортивной гимнастике
Полина Дмитриева, воспитанница Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва, стала обладательницей двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей в соревнованиях, прошедших в Тюмени.
Стерлитамакская спортсменка завоевала 4 медали в первенстве России по спортивной гимнастике
Тренирует гимнастку Е. С. Кайгулова.
Соцсети СШОР.
Стерлитамакская спортсменка завоевала 4 медали в первенстве России по спортивной гимнастике
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