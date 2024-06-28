Стерлитамак готов принять вызов

С 30 июня по 08 июля в с. Алтайское Алтайского края пройдут II межрегиональные сборы по проекту «Учебная застава» «На страже родных рубежей», и команда ВПО "Отечество" уже готова принять вызов.

Ребят ждет насыщенная программа, которая позволит им прикоснуться к непростой, но очень важной профессии пограничника. В программе сборов - знакомство с бытом и службой на пограничной заставе, освоение основ тактической и боевой подготовки, участие в учебных поисковых операциях.



Уверены, что наши юные герои проявят свои лучшие качества: стойкость, отвагу, дисциплинированность и умение работать в команде.



Болеем за ВПО "Отечество" и желаем ребятам удачи в предстоящих сборах!

ВПО "Отечество" выражает огромную благодарность Ратмиру Фахрееву, генеральному директору ООО "Уралстройгрупп", за неоценимую помощь в организации поездки наших ребят на Всероссийские военно-полевые сборы.