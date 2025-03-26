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Знай наших!
26 Марта , 11:20

Бренды Башкирии смогут отличиться на конкурсе «Знай наших»

Третий сезон всероссийского конкурса отечественных брендов «Знай наших» официально стартовал, сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма.

Бренды Башкирии смогут отличиться на конкурсе «Знай наших»
Бренды Башкирии смогут отличиться на конкурсе «Знай наших»

Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Основная цель конкурса – развитие перспективных российских брендов, особенно в регионах.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют стабильный рост и высокий уровень локализации производства. Подача заявок осуществляется на платформе идея.росконгресс.рф/brand до 15 мая. Конкурс проводится по пяти номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT, а также предусмотрены специальные номинации от партнеров.

Церемония награждения победителей запланирована на июль 2025 года в Нижнем Новгороде в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Победители получат поддержку в продвижении на маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях и грантовую помощь.

В прошлом году на конкурс было подано более 12 тысяч заявок. Благодаря полученной поддержке выручка победителей увеличилась в среднем на 50%, а у некоторых компаний – в два-три раза. Конкурс «Знай наших» был запущен в 2023 году по поручению президента России. Подробная информация о конкурсе доступна на телеграм-канале «Знай наших».

Инфографика: Фонд Росконгресс.

Источник: РесБаш.

Автор:Юлия Кононова
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