32 процента россиян не готовы рассказывать о себе в соцсетях

Социологическое агентство «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов — проанализировало цифровые профили российских пользователей. Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 11 января 2024 года в сети методом River Sampling среди 1500 россиян старше 18 лет. Респонденты ответили на десятки вопросов.

Оказалось, что фото — самый популярный контент в соцсетях. Его выкладывают 49% россиян. 30% пользователей рассказывают о своем хобби, 21% — делятся своими насущными проблемами, 20% –обсуждают политику. 15% россиян публикуют информацию о своем отпуске.

Один из популярных блогеров республики Гузель Галимова считает, что сейчас у пользователей идет запрос на лайф-контент. Идеальных картинок и фотошопа становится меньше. «Подписчики ценят искренность и реальную жизнь, вот почему многие блогеры рассказывают о своем быте, семье и такие посты набирают большие охваты», — признается блогер.

Но к такому готовы далеко не все. Россияне считают, что они довольно-таки скрытны — 35% респондентов в интернете признались, что поверхностно рассказывают о своей жизни, а 32% опрошенных и вовсе не готовы делиться с другими подписчиками никакой информацией.

У 52% россиян основной аккаунт в интернете открытый, у 44% —закрытый. 14% пользователей признались, что у них есть фейковые страницы.

Еще интересный факт. 44% родителей не выкладывают в интернете фото своих детей. А 67% россиян считают, что цифровые аккаунты несовершеннолетним лучше не заводить.

— Как социолог я вижу в этом определенный общественный тренд и запрос, но как человек понимаю, что цифровые аватары — это уже наша реальность. У моего сына первый аккаунт в соцсети появился до 14 лет, как и у многих подростков. А для безопасности лучше всей семьей повышать цифровую грамотность, — уверена руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Нет единого мнения на то, что должно стать со страницей человека в соцсетях после его смерти. 40% сказали, что такие аккаунты должны быть удалены, 33% отметили, что на странице должна стоять метка о том, что человек ушел из жизни. И лишь 7% считают, что после смерти человека аккаунт должен оставаться таким же как при жизни.