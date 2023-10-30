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30 Октября , 15:51

Андрей Назаров: «Пространство межвузовского кампуса должно объединять студентов»

Еженедельный обход Межуниверситетского кампуса мирового уровня провёл Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров  вместе с руководителями профильных ведомств.

Андрей Назаров: «Пространство межвузовского кампуса должно объединять студентов»
Андрей Назаров: «Пространство межвузовского кампуса должно объединять студентов»

В ходе обхода он  дал очередные поручения по строительным работам.

Премьер-министру рассказали о том, что строители уже замостили площадку перед главным входом двухцветной брусчаткой. Сейчас на очереди – оформление колон крыльца. 

– Создание межвузовского кампуса в Уфе позволит увеличить рост числа студентов из других регионов РФ и иностранных студентов в 1,5 раза, – отметил руководитель кабмина. Входной атриум станет «визитной карточкой» всего кампуса и местом притяжения, где будет происходить коммуникация и мероприятия, актуальные не только для студентов, но и для жителей города.

Премьер-министр также осмотрел установленную главную лестницу холла и дал рекомендации по обеспечению ее функциональной безопасности. 

Участники совещания обошли различные помещения кампуса. В 15-этажном здании-башне, где будут располагаться индустриальные партнеры, завершают дизайн интерьера и приступают к монтажу светильников.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22091/

Фоо: https://pravitelstvorb.ru/news/22091/

Автор:Ирина Петрова
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