Андрей Назаров: «Пространство межвузовского кампуса должно объединять студентов»

В ходе обхода он дал очередные поручения по строительным работам.

Премьер-министру рассказали о том, что строители уже замостили площадку перед главным входом двухцветной брусчаткой. Сейчас на очереди – оформление колон крыльца.

– Создание межвузовского кампуса в Уфе позволит увеличить рост числа студентов из других регионов РФ и иностранных студентов в 1,5 раза, – отметил руководитель кабмина. Входной атриум станет «визитной карточкой» всего кампуса и местом притяжения, где будет происходить коммуникация и мероприятия, актуальные не только для студентов, но и для жителей города.

Премьер-министр также осмотрел установленную главную лестницу холла и дал рекомендации по обеспечению ее функциональной безопасности.

Участники совещания обошли различные помещения кампуса. В 15-этажном здании-башне, где будут располагаться индустриальные партнеры, завершают дизайн интерьера и приступают к монтажу светильников.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22091/

Фоо: https://pravitelstvorb.ru/news/22091/