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9 мая-День Победы

9 мая-День Победы
9 Мая , 14:15
В столице Башкирии прошёл Парад Победы
9 мая-День Победы
9 Мая , 10:25
Глава РБ Радий Хабиров поздравляет с Днём Победы!
9 мая-День Победы
8 Мая , 10:02
В столице Башкирии в третий раз прошёл «Вальс Победы»
9 мая-День Победы
24 Апреля , 09:00
Жителям Башкирии рассказали, как участвовать в «Бессмертном полку» онлайн
9 мая-День Победы
21 Марта , 07:53
В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны отметил 99-летие
9 мая-День Победы
14 Марта , 15:46
Студенты УКИПиС в г. Стерлитамаке – для фронта и победы
9 мая-День Победы
8 Февраля , 12:01
Филюс Асылгужин: «Девиз Послания Главы региона «Всё для победы!» близок, понятен
9 мая-День Победы
14 Декабря 2025, 13:39
Воин с позывным "Ватсон" побывал у волонтёров
9 мая-День Победы
1 Ноября 2025, 04:00
В столице Башкирии с начала года выявлено более 1400 наркопреступлений
9 мая-День Победы
13 Октября 2025, 06:11
Введено временное ограничение движения
9 мая-День Победы
9 Октября 2025, 06:37
Детская больница г.Стерлитамака собрала гумгруз для воинов СВО из Башкирии
9 мая-День Победы
1 Сентября 2025, 11:46
В Геномном центре Межвузовского кампуса Уфы состоялся диалог с первокурсниками
9 мая-День Победы
28 Августа 2025, 16:42
«Вместе к победе России» - это маскировка и другая помощь фронту
9 мая-День Победы
26 Августа 2025, 10:57
Художник Юрий Сивачев и Ансамбль песни и пляски ЦВО посетили Кумертау
9 мая-День Победы
20 Июля 2025, 16:59
Бойцу с позывным «Тугис» - подарки и добрые слова
9 мая-День Победы
19 Июля 2025, 15:31
Хранители времени
9 мая-День Победы
1 Июля 2025, 06:10
Клуб владельцев собак-помощников "Актырнак" - призёр международного конкурса
9 мая-День Победы
31 Мая 2025, 08:44
В «Доброй подписке» участвуют столичные гости
9 мая-День Победы
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