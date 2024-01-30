Компания в Башкирии получила страховку от недобросовестной конкуренции

В Торгово-промышленной палате РБ соответствующее свидетельство вручили представителям АО «МК «Витязь» (входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» Государственной корпорации «Ростех»). Машиностроительная компания, при поддержке специалистов Концерна, одной из первых в Башкортостане подала заявку на фиксацию права на коммерческие обозначения в Реестре.

Коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия и может быть использовано для обозначения группы предприятий или целого имущественного комплекса. Оно получает правовую охрану, если становится известным на определенной территории в результате осуществления предпринимательской деятельности.

В Башкортостане ведение Реестра коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей осуществляет ТПП РБ. После получения заявки сотрудники организации проводят тщательную проверку: определяют, обладает ли данное обозначение признаками, которые отличают его от конкурентов.

После внесения в Реестр предприятие получает возможность документального подтверждения права на коммерческое обозначение в случае недобросовестной конкуренции. Также снижается вероятность случайного дублирования названия.

«Включение компании в реестр дает нам возможность развивать индивидуализацию предприятия за счет документального подтверждения права на коммерческое обозначение и избежать недобросовестной конкуренции. Последнее актуально в случаях, когда посторонние фирмы, например, после определенных манипуляций со старыми двухзвенниками, реализуют машины как заводскую продукцию. Немаловажно и то, что благодаря общедоступности Реестра, снижается вероятность случайного дублирования названия предприятия», — говорит первый заместитель генерального директора АО «МК «Витязь» Мансур Кунаков.

Также напомним, что Башкирия и китайские партнеры подписали соглашение об открытии на территории республики совместного предприятия.

Источник: газета «Республика Башкортостан»