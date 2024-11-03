Боец с позывным «Султан»: "Нужно идти только вперёд и победить!"

Он ушёл на фронт добровольцем, вернулся после тяжёлого ранения.

Его позывной «Султан». Мы познакомились в администрации города перед вручением ему ордена Мужества.

Как это часто бывает, биография нашего героя самая обычная. Родился в Альшеевском районе. После школы поступил в Стерлитамкское профессиональное училище №92. Стал сварщиком. Четыре года работал слесарем-ремонтником на БСК, позже – помощником бурильщика в Роснефти. Далеко ездить не приходилось, управление расположено в Кандрах, работали на местных месторождениях.

В Стерлитамаке женился, поэтому его дом здесь.

Срочную служил в морских частях Пограничных войск на Дальнем Вос-токе. Базировались на острове Шикотан. В море выходили на катере. Нередко задерживали нарушителей из Кореи или Японии, которые занимались браконьерством в российских территориальных водах. При задер-жании они вели себя достаточно мирно.

В июле 2023 года «Султан» добровольно ушёл на спецоперацию. Сначала был в учебке под Луганском, потом – в 83-й Уссурийской бригаде Воздушно-десантных войск. Вели боевые действия под Бахмутом, затем заняли лесопосадку под Клещеевкой. Ему тяжело вспоминать о тех днях. Поэтому говорит коротко:

- Попали под миномётный обстрел, получил тяжёлое ранение. Левая рука держалась только на коже. Спасти её было невозможно, не было смысла собирать то, что осталось. Я благодарен ребятам, которые вытащили меня и оказали первую медицинскую помощь.

В бригаде служат бойцы со всей России. Показывая снимок, на котором изображен с десяток десантников, «Султан» говорит:

- А эти ребята все из Башкортостана. Половина из них, к сожалению, погибли.

- Почему вы решили идти на спецоперацию?

- Я уже в возрасте, пожил. На фронте много совсем молодых парней. Их жалко.

- Как жена отнеслась к вашему решению?:

- Сначала была против, потом свыклась.

- У вас есть дети?

- Старшему сыну пятнадцать лет, среднему десять, дочке два с половиной года. Дождался, когда ей исполнился год и ушёл на фронт.

- Им оказывается какая-то поддержка?

- Да. Это бесплатное питание в школе, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное посещение детского сада.

- Обстановка на фронте непростая. Но известно, что есть много желающих заключить контракт с Министерством обороны и добровольно пойти на спецоперацию.

- Да, достаточно много. Тем более, что для тех, кто идёт служить в Башкирские подразделения, предусмотрены не только федеральные, но дополнительные республиканские выплаты. Но не все проходят по здоровью и возрасту. Старше 63 лет не берут.

- Поддерживаете связь со своими сослуживцами их Уссурийской бригады ВДВ?

- Да, по возможности.

. Как думаете, скоро закончится спецоперация?

- Не знаю. Но назад у нас пути нет. Нужно идти только вперёд и победить!

Алексей МАТВЕЕВ