Семья Ишбердиных – помощники воинов СВО

Пока дети были на игровой площадке, их папа Рустам Иршатович Ишбердин подключился к плетению маскировочной сети. И он был абсолютно прав: зачем время

попусту тратить, когда можно провести с большой пользой. Позже подключились и дети: третьеклассница Ильвина и пятиклассник Ильяс (школа № 29). Они знают, что сети необходимы на фронте, они спасают жизни защитников и боевую технику.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30). Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).