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Год поддержки участников СВО и членов их семей
3 Апреля , 18:31

В Башкирии создан Центр реабилитации для участников СВО

В Башкирии указом Главы РБ Радия Хабирова создан Центр комплексной реабилитации для участников СВО с инвалидностью.

В Башкирии создан Центр реабилитации для участников СВО
В Башкирии создан Центр реабилитации для участников СВО

 Как сообщает «Башинформ», центр будет работать на базе уфимского санатория «Зеленая роща»,  правительству поручено разработать план мероприятий.

 Радий Хабиров ранее подчеркивал, что поддержка военных и их семей является приоритетом -  в регионе действуют более 40 мер помощи.

Он также отметил, что республика входит в число лидеров по реабилитации: в 2023 году в местных санаториях восстановили здоровье почти 3,5 тыс. участников СВО и более 5 тыс. человек вместе с членами их семей.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".

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