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Год поддержки участников СВО и членов их семей
8 Апреля , 08:45

В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»

«СВОя семейная гостиная» — это клуб, созданный для жителей Башкортостана, которые потеряли близких во время выполнения боевых задач в рамках специальной операции. Проект был инициирован филиалом фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане совместно с республиканской общественной организацией Общество башкирских женщин.

В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»
В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»

В мае 2024 года проект «СВОя семейная гостиная» получил поддержку от Фонда грантов Главы Республики Башкортостан, а с июля 2024 года его реализация началась в полном объеме. За это время было проведено более 800 встреч, направленных на оказание психологической помощи тем, кто потерял родных в ходе СВО.

Семьи, пережившие утрату, собираются вместе и общаются. На встречах клуба «СВОя семейная гостиная» присутствовали такие личности, как монах Киприан (Валерий Бурков), Герой Советского Союза и духовный наставник Комитета семей воинов Отечества; писатель Олег Рой; Герой России Алексей Романов; а также Карине Хабирова, Ольга Бадма-Халгаева и другие.

С участниками встреч работают опытные психологи.

— В рамках «Своей семейной гостиной» я провожу психологические тренинги, направленные на разгрузку участников СВО и их семей. Я обучаю их различным техникам, которые могут помочь, — рассказала Наталья Ассонова, медицинский психолог Республиканского клинического психотерапевтического центра.

Для родственников военнослужащих организуются экскурсии, образовательные и концертные мероприятия.

— Мы посещаем театры, выставки, музеи и проводим мастер-классы по созданию различных изделий, украшений и новогодних игрушек, — добавила Асия Гилязова, заместитель руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан.

Во время встреч также проходят церемонии вручения благодарностей и наград родственникам участников СВО и волонтерам.

— Наша цель — чтобы вы не оставались одни в четырех стенах, а были частью общества. Наши герои и семьи, воспитавшие патриотов, заслуживают этого, — подчеркнула Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан.

"СВОя семейная гостиная" проходит во всех районах и городах республики.

Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548.

Текст Галина Морозова, фото – ЦУР

В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»
В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»
В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»
В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»
В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»
В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»
В Башкирии прошло больше 800 встреч клуба «СВОя семейная гостиная»
Автор:Юлия Кононова
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