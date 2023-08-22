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22 Августа , 16:17

В рамках всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев» в столице Башкирии пройдут мастер-классы

Их проведут звёзды российской эстрады

В рамках всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев» в столице Башкирии пройдут мастер-классы
В рамках всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев» в столице Башкирии пройдут мастер-классы

В мастер-классах примут участие заслуженная артистка РФ Ольга Кормунина и фронтмен группы «Парк Горького» Алексей Белов. Они проведут прослушивание авторов-исполнителей собственных произведений и композиторов, которое состоится в малом зале ГКЗ «Башкортостан». Узнать подробности можно на сайте as-music.ru.

В рамках всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев», который состоится двадцать седьмого и двадцать восьмого августа, организована обширная культурная программа, включающая в себя концертные выступления с участием российских звёзд .

Источник: https://www.bashinform.ru/news/culture/2023-08-22/priglashennye-na-konkurs-vremya-geroev-zvezdy-provedut-v-ufe-master-klassy-3397801

Автор:Константин Ермолин
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