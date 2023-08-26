Глава Башкирии дал старт Дням Республики, проходящим в Северной столице

Радий Хабиров произвёл полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, так начались Дни Республики Башкортостан в Северной столице России. Радий Фаритович поблагодарил власти города за оказанную честь, а также пообщался с земляками, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге.

На три дня Дворцовая площадь станет центром башкирской культуры.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-08-26/radiy-habirov-dal-start-dnyam-bashkortostana-v-sankt-peterburge-3406485

Фото:Азат Мухамедьянов