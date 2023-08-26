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26 Августа , 16:51

Глава Башкирии дал старт Дням Республики, проходящим в Северной столице

Мероприятия проводятся в Санкт-Петербурге с 25 по 27 августа

Глава Башкирии дал старт Дням Республики, проходящим в Северной столице
Глава Башкирии дал старт Дням Республики, проходящим в Северной столице

Радий Хабиров произвёл полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, так начались Дни Республики Башкортостан в Северной столице России. Радий Фаритович поблагодарил власти города за оказанную честь, а также пообщался с земляками, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге.
На три дня Дворцовая площадь станет центром башкирской культуры.
Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-08-26/radiy-habirov-dal-start-dnyam-bashkortostana-v-sankt-peterburge-3406485
Фото:Азат Мухамедьянов

Автор:Константин Ермолин
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