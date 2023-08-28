Глава Башкирии рассказал, что сеть полилингвальных гимназий в регионе будет расширена

Также школы в Сибае и Мишкинском районе будут перепрофилированы в полилингвальные.

По словам А.Хажина, полилингвальное образование в Башкортостане – уникальное, так как обучение ведется на русском, башкирском и других языках. Он также отметил, что ПМШ Башкирии являются одними из лучших общеобразовательных учреждений региона.



Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-08-28/glava-bashkirii-zayavil-o-rasshirenii-seti-polilingvalnyh-gimnaziy-v-bashkirii-3409173

Фото: ИА «Башинформ»