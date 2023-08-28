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28 Августа , 15:37

Глава Башкирии рассказал, что сеть полилингвальных гимназий в регионе будет расширена

Радий Фаритович заслушал доклад министра образования республики Айбулата Хажина. В 2023 году откроются ПМШ в Хайбуллинском и Учалинском районах.

Глава Башкирии рассказал, что сеть полилингвальных гимназий в регионе будет расширена
Глава Башкирии рассказал, что сеть полилингвальных гимназий в регионе будет расширена

Также школы в Сибае и Мишкинском районе будут перепрофилированы в полилингвальные.

По словам А.Хажина, полилингвальное образование в Башкортостане – уникальное, так как обучение ведется на русском, башкирском и других языках. Он также отметил, что ПМШ Башкирии являются одними из лучших общеобразовательных учреждений региона.


Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-08-28/glava-bashkirii-zayavil-o-rasshirenii-seti-polilingvalnyh-gimnaziy-v-bashkirii-3409173

Фото: ИА «Башинформ»

Автор:Константин Ермолин
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