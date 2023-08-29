Глава Башкирии подписал указ о создании Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова

Помимо патриотической работы, в задачи клуба будут входить сохранение исторической памяти, а также защита интересов участников специальной военной операции и их семей.

В состав клуба войдут отличившиеся башкирские воины, кавалеры ордена генерала Шаймуратова.





По мнению заместителя командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Бориса Дудко, создание клуба будет способствовать более продуктивной работе Главы Башкортостана с участниками спецоперации и их семьями.

Специальный корреспондент службы новостей телеканала БСТ, кавалер ордена Шаймуратова Азат Садрыев считает, что опыт воинов - членов Клуба поможет в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Подробности: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-08-29/v-bashkirii-ukazom-glavy-respubliki-sozdan-klub-kavalerov-ordena-generala-shaymuratova-3410834

Фото: ИА «Башинформ»