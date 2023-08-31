Первый международный чемпионат «ГеоВызов» состоится в Башкирии

К тому же Башкортостан имеет опыт и возможности проведения крупных и масштабных мероприятий.

Чемпионат пройдёт с 16 по 22 сентября. Площадки турнира будут оборудованы на территории столицы региона, парка «Патриот» в Чишминском районе, а также Ишимбайского, Гафурийского и Архангельского районов.

«ГеоВызов» примет представителей геологического движения РФ и стран СНГ. Команды-участники будут соревноваться в более десятка тематических направлениях (палеонтология, радиометрия, геохимия и т.д.).

Международный геологический чемпионат проводится по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова при поддержке руководства федерального агентства по недропользованию России (Роснедра).

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-08-31/v-bashkirii-proydyot-chempionat-geologov-geovyzov-3413111

Фото: Олег Яровиков