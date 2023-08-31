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31 Августа , 16:13

Участники спецоперации из Башкирии получают бесплатные средства реабилитации

Их обеспечивают в приоритетном порядке  

Участники спецоперации из Башкирии получают бесплатные средства реабилитации
Участники спецоперации из Башкирии получают бесплатные средства реабилитации

Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «Башинформ» сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. Участники СВО после ранения могут получить протезы бесплатно. Если протезно-ортопедические аппараты приобретаются самостоятельно, бойцы могут получить компенсационные выплаты.

Обеспечение осуществляется за счет федерального бюджета отделением фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Башкортостан.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-08-31/uchastnikov-svo-iz-bashkirii-obespechivayut-besplatnymi-sredstvami-reabilitatsii-3413595

Фото: Валерий Шахов

Автор:
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