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1 Сентября , 15:54

Эксперты поделились мнениями о возможных путях развития Башкирии

Об этом они поговорили в программе «Вечерний Телецентр» на телеканале БСТ

Эксперты поделились мнениями о возможных путях развития Башкирии
Эксперты поделились мнениями о возможных путях развития Башкирии

Гостями эфира стали кандидат политических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Николай Евдокимов, директор института экономики, финансов и бизнеса УУНиТ Константин Гришин, вице-президент Академии наук РБ Рустем Даминев, проректор по цифровому развитию БАГСУ, профессор Иван Сергиенко, начальник отдела стратегической аналитики Центра стратегических разработок Башкирии Римма Ахметьянова, доктор экономических наук, профессор БГАУ Расул Гусманов.

Н.Евдокимов считает, что у республики есть большой потенциал, и для его успешного раскрытия необходимо уделять внимание прогнозированию и планированию. С ним солидарен К.Гришин, который подчеркнул, что планирование развития отраслей – успешный инструмент.

Р.Даминев обратил внимание на то, что принятые решения в областях развития человеческого и научного потенциала, формирования технологического суверенитета, принесут в будущем свои плоды. Этой же точки зрения придерживается И.Сергиенко.

Р.Ахметьянова и Р.Гусманов считают, что дальнейшее развитие Башкирии будет проходить с помощью цифровых технологий, а также промышленности и аграрной сферы.

Источник: https://www.bashinform.ru/articles/social/2023-09-01/strategiya-buduschego-respubliki-eksperty-podelilis-mneniyami-o-tom-kak-nuzhno-razvivatsya-bashkiriya-3415744

Фото: Олег Яровиков

Автор:Константин Ермолин
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