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1 Сентября , 10:35

Сотрудник администрации главы Башкирии уходит добровольцем в зону СВО

Чиновник рассказал, что это было не спонтанное решение

Сотрудник администрации главы Башкирии уходит добровольцем в зону СВО
Сотрудник администрации главы Башкирии уходит добровольцем в зону СВО

Сотрудник администрации главы Башкирии Р. записался добровольцем во второй батальон имени Салавата Юлаева. Он рассказал, что это было долгое и обдуманное решение, которое далось нелегко. Однако он не может оставаться в стороне и несмотря на страхи и сомнения отправляется на помощь своим землякам. Он занимался организационными вопросами контрактников, надеется, что опыт ему пригодится.

Он также рассказал, что желающих уйти добровольцами много, берут не всех.

 

Желающие вступить в батальон в Стерлитамаке могут обратиться по адресу: ул.Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34

 

Источник: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-09-01/sotrudnik-administratsii-glavy-bashkirii-podpisal-kontrakt-i-uhodit-na-svo-3415252

 

Фото: ИА "Башинформ"

Автор:Константин Ермолин
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