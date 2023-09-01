Сотрудник администрации главы Башкирии уходит добровольцем в зону СВО

Сотрудник администрации главы Башкирии Р. записался добровольцем во второй батальон имени Салавата Юлаева. Он рассказал, что это было долгое и обдуманное решение, которое далось нелегко. Однако он не может оставаться в стороне и несмотря на страхи и сомнения отправляется на помощь своим землякам. Он занимался организационными вопросами контрактников, надеется, что опыт ему пригодится.

Он также рассказал, что желающих уйти добровольцами много, берут не всех.

Желающие вступить в батальон в Стерлитамаке могут обратиться по адресу: ул.Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34

Источник: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-09-01/sotrudnik-administratsii-glavy-bashkirii-podpisal-kontrakt-i-uhodit-na-svo-3415252

Фото: ИА "Башинформ"