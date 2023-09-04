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4 Сентября , 14:38

Глава Башкирии провел рабочее совещание по строительству мечети «Ар-Рахим»

Одна из главных задач — создание теплового контура мечети.

Глава Башкирии провел рабочее совещание по строительству мечети «Ар-Рахим»
Глава Башкирии провел рабочее совещание по строительству мечети «Ар-Рахим»

О ходе строительства рассказал председатель Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин. Для того, чтобы решения по мечети принимались оперативнее, создан проектный офис. В его составе вице-премьеры, представители минстроя и минземимущества, администрации Уфы. Работы по установке теплового контура начнутся весной следующего года, до их начала подготовят необходимую документацию. Он также рассказал, что в середине сентября пройдет еще одно совещание, на котором представят отчет об экспертизе состояния мечети.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-04/radiy-habirov-provyol-soveschanie-po-stroitelstvu-mecheti-ar-rahim-3418311

Фото: ИА «Башинформ»

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