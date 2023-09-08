Ретро-выставку «История игрушек» откроют в Национальном музее Башкирии

В столице Башкирии с 14 по 17 сентября пройдет первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». В рамках фестиваля и откроется выставка, на которой будут экспонироваться раритетные игрушки, куклы, конструкторы, десткая одежда и т.д. Также будет представлено собрание игрушек московского коллекционера Вадима Вольфсона.

Посетители смогут увидеть набор оловянных солдатиков и паровозик цесаревича Алексея, а также уникальные настольные игры середины ХХ века.

Открытие состоится 14 сентября в 12 часов.

Возрастное ограничение 0+.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/culture/2023-09-08/v-natsionalnom-muzee-bashkirii-otkroetsya-retro-vystavka-istoriya-igrushek-3424912