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8 Сентября , 11:27

Ретро-выставку «История игрушек» откроют в Национальном музее Башкирии

Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты  

Ретро-выставку «История игрушек» откроют в Национальном музее Башкирии
Ретро-выставку «История игрушек» откроют в Национальном музее Башкирии

В столице Башкирии с 14 по 17 сентября пройдет первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». В рамках фестиваля и откроется выставка, на которой будут экспонироваться раритетные игрушки, куклы, конструкторы, десткая одежда и т.д. Также будет представлено собрание игрушек московского коллекционера Вадима Вольфсона.

Посетители смогут увидеть набор оловянных солдатиков и паровозик цесаревича Алексея, а также уникальные настольные игры середины ХХ века.

Открытие состоится 14 сентября в 12 часов.

Возрастное ограничение 0+.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/culture/2023-09-08/v-natsionalnom-muzee-bashkirii-otkroetsya-retro-vystavka-istoriya-igrushek-3424912

 

Автор:Константин Ермолин
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