+14 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
11 Сентября , 08:12

Глава Башкортостана и его команда получили поздравление с хорошими результатами на выборах от Дмитрия Медведева

Радий Хабиров сообщил на ВКС по итогам единого дня голосования, что в республике свой выбор сделали более 50 проц. избирателей. Он выразил уверенность, что многие жители региона отдали голоса за «Единую Россию», представители которой оказывали помощь как во время пандемии коронавируса, так и сегодня поддерживают участников СВО.

Глава Башкортостана и его команда получили поздравление с хорошими результатами на выборах от Дмитрия Медведева
Глава Башкортостана и его команда получили поздравление с хорошими результатами на выборах от Дмитрия Медведева

Радий Хабиров сообщил на ВКС по итогам единого дня голосования, что в республике свой выбор сделали более 50 проц. избирателей. Он выразил уверенность, что многие жители региона отдали голоса за «Единую Россию», представители которой оказывали помощь как во время пандемии коронавируса, так и сегодня поддерживают участников СВО.

По итогам выборов стоит задача – оправдать доверие людей.

Хорошие результаты выборов команды Главы РБ отметил Дмитрий Медведев, являющийся председателем партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Главы РБ

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика