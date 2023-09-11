Глава Башкортостана и его команда получили поздравление с хорошими результатами на выборах от Дмитрия Медведева

Радий Хабиров сообщил на ВКС по итогам единого дня голосования, что в республике свой выбор сделали более 50 проц. избирателей. Он выразил уверенность, что многие жители региона отдали голоса за «Единую Россию», представители которой оказывали помощь как во время пандемии коронавируса, так и сегодня поддерживают участников СВО.

По итогам выборов стоит задача – оправдать доверие людей.

Хорошие результаты выборов команды Главы РБ отметил Дмитрий Медведев, являющийся председателем партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Главы РБ