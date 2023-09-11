Представители партий в Башкирии рассказали о том, какие результаты на выборах предпочли бы

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов рассказал об оптимистичных прогнозах, так как партия ведет активную работу на постоянной основе.

Представители Социалистической политической партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и партии «Новые люди» рассчитывают на результат до десяти проц.

Представители партии «ЛДПР» оценивают работу, проводимую ими на территории региона как масштабную и продуктивную.

Руководитель фракции Башкирского республиканского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин подчеркнул, что выборы проходят в сложных международных условиях.



Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2023-09-10/predstaviteli-parlamentskih-partiy-v-bashkirii-otvetili-kakie-rezultaty-vyborov-ih-by-ustroili-3429261