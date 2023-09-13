Что ждет посетителей Всероссийского фестиваля «Айда играть», который впервые пройдет в Башкирии

Всероссийский фестиваль «Айда играть» пройдет в столице Башкирии с 14 по 17 сентября при поддержке Главы региона.

Основным местом проведения станет Советская площадь. На ней будет организованы выставка-продажа игрушек от отечественных производителей, конкурсы и мастер-классы, спортивные мероприятия. Перед посетителями выступят знаменитые детские коллективы «Непоседы» и «Домисолька», а также звезды интернета Ваня Дмитриенко и Милана Ахметова. Любимые многими поколениями ведущие Татьяна Веденеева, Антон Зорькин, Оксана Фёдорова представят развлекательную программу «Спокойной ночи, малыши!».

Также в «Айда играть» примут участие производители детских игрушек и игр, ремесленники, дизайнеры, кукольники со всех уголков России. В программе «Айда играть» будут представлены экспозиции: «Кукольный мир», «Моя первая игротека», «Я - конструктор», «Он сказал: «Поехали!» и др.

В Национальном музее РБ будет вести работу выставка редких игрушек, где будут экспонироваться уникальные образцы и коллекции.

Все четыре дня фестиваля будет работать гастрозона «Вкусная улица».

Помимо развлекательной, подготовлена деловая программа, в частности ключевым ее событием станет пленарная сессия «Больше, чем игра: роль, значение и точки роста игропрома России», в которой примут участие представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Минпромторга России, специалисты Ассоциации индустрии детских товаров России.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-13/chto-interesnogo-pokazhut-na-festivale-ayda-igrat-zhitelyam-i-gostyam-ufy-3430565