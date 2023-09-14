Назифа Кадырова: «Я получила прекрасный опыт работы в анимации»

На одной из площадок фестиваля «Айда играть» мы встретили народную артистку Башкирии Назифу Кадырову. Певица общалась с поклонниками, раздавала автографы и фотографировалась со всеми желающими на фоне ростовых кукол – персонажей анимационной ленты «Северные амуры». Как оказалось, артистка здесь не случайно – Назифа Жаватовна озвучивала в мультфильме одну из ролей. – Это был мой первый опыт работы в мультипликации, – рассказала певица. – Это было прекрасно, мне очень понравилось. Сам мультфильм тоже, разумеется, посмотрела с удовольствием. Считаю, что его будет полезно посмотреть и взрослым, и детям. Это наша история, культура, - сказала народная артистка Башкирии. Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.