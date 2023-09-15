Через два дня в Уфе стартует I Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»

По словам экспертов, Башкирия – это отличная местность для проведениях таких состязаний - бескрайние степи и равнины, чистейшие горные реки и прозрачные озера, высокие скалы и глубокие пещеры, являясь одним из лидеров в развитии геологической и нефтегазовой отраслей.

К примеру, в Стерлитамакском районе есть знаменитые шиханы, которые 300 миллионов лет назад были подводными рифами.

Еже одной важной достопримечательностью республики является знаменитая наскальными рисунками, сделанными древними жителями примерно XII-X тысячелетиях до нашей эры, Капова пещера. Она находится в заповеднике Шульган-таш.

Кроме того, в Гафурийском районе Башкирии были обнаружены 2 «золотых гвоздя». Геологи поясняют, что «золотым гвоздем» является точка отсчета древнего периода времени.

В 2019 году ученые нашли горные породы на разрезе «Усолка», которые образовались 294 миллионов лет назад.

В январе 2022 года разрез «Дальний Тюлькас также получил официальный статус GSSP («золотой гвоздь») нижней границы артинского яруса пермской системы Международной стратиграфической шкалы.

Эти факты в очередной раз доказывают, что наш регион достоин открыть первый чемпионат для геологов, профессия которых становится очень популярной и престижной.

Соревнования проводятся по инициативе Главы республики Радия Хабирова и поддержке руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова.