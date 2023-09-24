В социальных сетях, в том числе и Башкирии, набирает обороты фейк о схватке туриста с медведем якобы в нацпарке «Таганай»
На самом деле всё случилось в Японии
Кто был на Таганае, тот может сначала подумать, что задний план в начале видео действительно похож на Откликной гребень. Как буд - то просматривается Ключевая сопка. Но это видео из Японии, хоть и подписано Таганаем, и есть некоторое сходство.
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