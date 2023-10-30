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30 Октября , 19:06

Духовные лидеры Башкирии призвали к миру и взаимоуважению

Об итогах встречи Президента Российской Федерации с представителями религиозных объединений страны

Духовные лидеры Башкирии призвали к миру и взаимоуважению
Духовные лидеры Башкирии призвали к миру и взаимоуважению

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России, шейх-уль-ислам Талгат-хазрат Таджуддин заявил об актуальности встречи, так как обсуждаемые темы (ситуация в мире, конфликт между Палестиной и Израилем) не могут оставить никого равнодушным. Таджуддин считает, что нужно способствовать прекращению конфликта, ведь он может выйти за границы двух государств, и вместе с представителями традиционных конфессий призывает, чтобы по инициативе России состоялось заседание Совета Безопасности ООН.

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон считает, что национальное достояние страны – мирное существование и взаимоуважение между представителями разных конфессий и национальностей.

Аналогичного мнения придерживается председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин, он назвал Россию и Башкирию примером добрососедства для всего мира. Он также считает, что конфликты нужно решать за столом переговоров.

Источник: https://www.bashinform.ru/articles/social/2023-10-30/duhovnye-lidery-bashkirii-prizvali-lyudey-zhit-v-mire-i-uvazhenii-drug-k-drugu-3498978

Фото: http://kremlin.ru/

Автор:Константин Ермолин
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