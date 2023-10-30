Контрактник из Башкирии рассказал о помощи, оказываемой населению на освобождённых территориях

Раньше житель Иглино, сообщает газета «Иглинские вести», работал водителем, также отвозил гуманитарную помощь в зону спецоперации. Однако, как говорит он сам, не смог остаться в стороне и сделал выбор – пойти добровольцем. Теперь он служит в батальоне им. С.Юлаева, его позывной – «Дамба».

Он рассказывает, что под контролем их подразделения был район Донецкой области. Местные жители относились к ним с добротой, готовили еду. Бойцы же помогают пенсионерам с бытовыми делами – разгружают уголь, колют дрова.

Родственники гордятся «Дамбой». «Сейчас мной гордится моя прабабушка, которой 97 лет. Её внук, мой дальний родственник, тоже участник спецоперации, он доброволец батальона Доставалова. Прабабушка переживает за нас, говорит с горечью: «Нам тяжело было, и вам тяжело». Но мы ее стараемся не огорчать, несем службу достойно». – говорит доброволец.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото из личного архива добровольца

Источник: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-10-30/kontraktnik-iz-bashkirii-rasskazal-kak-pomogayut-zhitelyam-na-osvobozhdennyh-territoriyah-3498960