Об особенностях профессии рассказывает руководитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Республике Башкортостан Оксана Викторовна Ткач

Визитка:

Оксана Викторовна Ткач закончила Уфимский финансово-экономический колледж, затем Уфимский технологический институт сервиса. В налоговую службу Стерлитамака пришла в 1997 году сразу после окончания колледжа.

Свою трудовую деятельность начала госналогинспектором в отделе выездных проверок. Затем перешла во вновь созданный отдел камеральных проверок юридических лиц старшим госналогинспектором и дослужив до должности заместителя начальника отдела камеральных проверок, была переведена на должность начальника аналитического отдела. В 2017 году назначена на должность заместителя начальника инспекции.

С октября 2023 года советник государственной гражданской службы 2-го класса Оксана Викторовна Ткач возглавляет Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 3 по Республике Башкортостан.

– Оксана Викторовна, расскажите о структуре вашей инспекции. Какую территорию вы обслуживаете?

– С 30 октября структура нашей инспекции претерпела существенные изменения: в порядке реорганизации к нам была присоединена Межрайонная ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан. В результате реорганизации увеличился штат сотрудников, добавились новые отделы. Теперь наша инспекция администрирует не только налогоплательщиков Стерлитамака, Стерлитамакского, Аургазинского, Гафурийского и Стерлибашевского районов, но и Сибая, Баймака, Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов.

– Наверное, сегодня все от мала до велика знают, для чего нужны налоги. И всё-таки, давайте ещё раз напомним читателям о важности работы налоговых органов.

– Налоги необходимы для того, чтобы государство могло заботиться о своих гражданах – строить дороги, школы и больницы, выплачивать заработную плату врачам и учителям, платить пенсии пенсионерам, оказывать социальную и медицинскую помощь населению, поддерживать порядок внутри страны, защищать её от нападок извне.



– А в чём состоит задача налоговой службы?

– Наши задачи напрямую связаны с миссией ФНС России, которая заключается в эффективном и качественном налоговом администрировании. ФНС России гарантирует открытые и доступные условия для уплаты налогов. Цель всех налоговых органов России – поддерживать достойный уровень удовлетворённости налогоплательщиков качеством услуг.

Высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов – таков круг наших служебных обязанностей. Наш налоговый орган неукоснительно придерживается миссии ФНС России. Наша цель, чтобы все налоги были исчислены правильно и уплачены вовремя.

Ещё одной важной задачей налоговых органов является содействие формированию финансовой грамотности у детей и подростков. Нашими сотрудниками на постоянной основе проводятся уроки налоговой грамотности в учебных заведениях. Также организуются семинары для взрослого населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время идёт массовая компания по подключению нами физических лиц к электронному документообороту: мы проводим презентации на предприятиях, в учреждениях, в высших учебных заведениях. Цель – привлечь как можно больше налогоплательщиков к взаимодействию с налоговыми органами в электронном виде. Для этого достаточно установить приложение «Налоги ФЛ» и получить в любом налоговом органе первичный пароль. Это очень качественный и удобный сервис, благодаря которому гражданин всегда сможет увидеть свое имущественное положение, свой доход, подать налоговую декларацию, или обратиться в налоговый орган.



– С чем связан переход на электронный документооборот?

– Налоговая служба давно и постоянно развивает электронные сервисы с целью оптимизации взаимодействия с налогоплательщиками, причём имеет место минимизация как временных, так и денежных затрат. Во-первых, это экономия бумаги, во-вторых, снижение затрат на почтовые расходы, в-третьих, не придётся тратить время на ожидание в очереди.

Эта работа ведётся налоговыми органами непрерывно. Каждый квартал вводятся всё новые сервисы, всё больше электронных услуг мы предоставляем нашим налогоплательщикам.

– Сколько средств в виде собранных налогов поступает в местный бюджет?

– В 2023 году планируется поступление в местный бюджет города более 1 млрд 660 тысяч рублей с ростом к прошлому году на

3 процента. Это достаточно приличная сумма.



– Расскажите про ваш коллектив. Есть ли у вас молодёжь?

– Большая часть сотрудников являются, так сказать, ветеранами налоговой службы, работая в ней более 20 лет. А 23 человека имеют стаж работы в налоговых органах более

30 лет, из которых четверо трудятся в налоговой службе Стерлитамака со дня её образования. Это Лилия Винеровна Субхангулова, Людмила Алексеевна Рябцева, Елена Анатольевна Рудницкая, Равиля Марвановна Ибатуллина.

Ну и, конечно, у нас много молодых, креативных, уверенных в своих силах сотрудников, причём кадры мы «выращиваем» сами. Для многих молодых специалистов наша инспекция является первым и, пока, единственным местом работы. У нас в инспекции развит институт наставничества, здесь работает молодёжный совет, который оказывает помощь в адаптации вновь принятым на работу молодым специалистам, активно участвует в городских мероприятиях, и мероприятиях, проводимых службой. Сплочению коллектива способствуют культурно-массовые, спортивные мероприятия.



В нашем деле невозможно работать без взаимовыручки, взаимозаменяемости, без чувства локтя и готовности поддержать другого. Дружеская, здоровая атмосфера в коллективе –

залог успешной работы всей инспекции.

– Оксана Викторовна, у вас есть возможность поздравить своих коллег с профессиональным праздником.

– В канун празднования Дня налоговых органов России хочется пожелать своим коллегам здоровья, мира, спокойствия в душе. Чтобы наша работа оставалась необходимой стране и людям, чтобы она приносила радость и удовлетворение от сознания того, что мы трудимся на благо всего общества.

Фото Тамары Андреевой.