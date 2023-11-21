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21 Ноября , 20:24

Валентина Матвиенко отметила, что в Башкортостане работает дружная мощная команда единомышленников

Сегодня в столице России были подведены итоги X форума регионов России и Беларуси

Валентина Матвиенко отметила, что в Башкортостане работает дружная мощная команда единомышленников
Валентина Матвиенко отметила, что в Башкортостане работает дружная мощная команда единомышленников

Форум прошёл в Уфе в июне текущего года. В сегодняшнем совещании в Совете Федерации участвовал Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала о высоком уровне организации форума, отметив его содержательность и результативность. Она поблагодарила Правительство Республики Башкортостан за проделанную работу, гостеприимство и радушие, оказанное гостям.

Валентина Ивановна также обратила внимание, что по итогам форума были достигнуты многие соглашения, подписаны контракты между регионами, компаниями и фирмами.

Радий Хабиров выразил слова благодарности за высокую оценку, а также добавил, что в следующем, юбилейном для Уфы, году в Башкирии пройдёт Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он отметил, что партнёрство с дружественными странами приобретает большое значение. Заметны ощутимые изменения через товарооборот, взаимные инвестиции.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото пресс-службы Главы РБ

Автор:Константин Ермолин
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