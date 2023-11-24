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24 Ноября , 17:34

Федеральные эксперты рекомендовали тиражировать опыт Башкортостана в сфере развития преференциальных зон

Опыт развития Башкортостана в области преференциальных зон был предложен для внедрения на инфраструктурных площадках по всей стране. Различные вопросы, связанные с развитием территорий с преференциальными режимами, мерами государственной поддержки для резидентов и обеспечением кадровых ресурсов для их предприятий как в России, так и за рубежом, стали основой обсуждения на отраслевом семинаре "Заседание экспертной площадки НААИР. Инфраструктура", который состоялся в рамках Международной недели бизнеса.

Организаторами данного семинара выступили Корпорация развития Республики Башкортостан и Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР). В качестве спикеров выступили заместитель директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Евгений Кравченко, сопредседатель Правления и директор по развитию Ассоциации индустриальных парков России - Максим Паздников, первый заместитель Главы Администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" - Андрей Собко (Республика Беларусь), начальник управления по привлечению инвестиций Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" - Петр Филипович (Республика Беларусь), директор управляющей компании индустриального парка "Уфимский" - Артем Пензин и вице-президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана - Николай Арбузов. Модератором мероприятия выступил исполнительный директор НААИР - Рафаэль Хусяиншин.

Рафаэль Хусяиншин отметил: "Мы обсудили развитие индустриальных парков, особых экономических зон и технопарков. Это была очень открытая и интересная дискуссия. Мы рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются различные регионы, включая нехватку квалифицированных кадров и вопросы масштабирования проектов для резидентов. В целом, я считаю, что Международная неделя бизнеса в Уфе оказалась очень удачной".
 
В процессе секции, заместитель директора по проектно-аналитической работе АКИТ РФ, Евгений Кравченко, представил классификацию технопарков и привел примеры наиболее успешных преференциальных зон такого типа. Он отметил, что участие в данной секции помогло участникам форума лучше разобраться в различных видах промышленной инфраструктуры. Рассмотрев конкретные практические примеры реализации проектов всех подвидов, участники смогли убедиться в эффективности инструментов поддержки.

Евгений Кравченко также подчеркнул, что создание и развитие таких объектов активно привлекает государственную поддержку через Минпромторг, Минэкономразвития, Минстрой и Минсельхоз России.

В своем выступлении сопредседатель правления и директор по развитию АИП РФ, Максим Паздников, уделил особое внимание мерам господдержки в индустриальных парках и особых экономических зонах, а также объединению различных инфраструктурных площадок. Он привел в качестве успешного примера особой экономической зоны "Алга", включающей в себя территорию индустриального парка "Уфимский", объединенных в июне текущего года. Благодаря этому объединению, новые резиденты получают все виды налоговых, арендных и таможенных льгот. Максим Паздников также отметил важную роль управляющих компаний преференциальных зон и расширение их компетенций.
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"Стерлитамакский рабочий"

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