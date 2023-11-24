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24 Ноября , 13:24

Какие телеканалы будут транслировать прямую линию Главы Башкирии

Она пройдёт в среду 29 ноября

Какие телеканалы будут транслировать прямую линию Главы Башкирии
Какие телеканалы будут транслировать прямую линию Главы Башкирии

Прямая линия начнётся в девятнадцать часов. Задать вопрос Радию Фаритовичу Хабирову можно в социальных сетях («ВК», «ОК»), а также через сайт главы региона.

Телевизионную трансляцию будут вести каналы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям». Прямую линию также можно будет посмотреть онлайн в соцсетях Радия Хабирова и ЦУР РБ, послушать – в эфире радио «Юлдаш» и «Радио России».

Фото: Олег Яровиков, ИА "Башинформ"

Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2023-11-24/stalo-izvestno-gde-v-pryamom-efire-pokazhut-pryamuyu-liniyu-radiya-habirova-3536057

Автор:Константин Ермолин
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