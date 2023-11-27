На прямую линию Главы Башкирии поступило уже свыше тысячи вопросов

Среди наиболее часто встречаемых вопросов – ремонт школ и дорог, оснащение и благоустройство дворцов культуры. Руководитель управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отмечает, что в 2023 году наблюдается большее количество просьб общественного характера, нежели личного. Присылают и видеовопросы, их уже больше ста. Они принимаются до 18 часов 28 ноября.

Во время прямого эфира «Прямой линии» Радия Хабирова также можно задавать вопросы через соцсети, где будет идти трансляция («ВК», «ОК»), или официальный сайт Главы РБ. Подробности по ссылке.

Прямую трансляцию также можно будет увидеть на телеканалах БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям», аудиоверсия – радио «Юлдаш» и «Радио России».

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков