Глава Башкирии посоветовал, как вести себя с телефонными мошенниками

Глава Башкирии рассказал, что обычно не берет трубку с неизвестных номеров, а также поделился личной историей, когда однажды и его маме позвонили и сообщили, что сын попал в беду.

По словам руководителя региона, тогда он работал в Москве. По телефону ей сказали, что сын избил человека, и за это надо отдать 300 тысяч рублей. У мамы Радия Хабирова на тот момент дома хранилось 150 тысяч рублей, поэтому не задумываясь ночью она пошла к банкомату, чтобы отправить деньги. Но тогда рядом с женщиной оказался бдительный охранник, который смог остановить ее.

Уже на следующий день стало известно, что мошенниками оказались заключенные из Самары.

Радий Хабиров обратился к представителям СМИ, чтобы они как можно чаще освещали этот вопрос, и порекомендовал жителям не брать трубки с незнакомых номеров.

- Я попрошу, кстати, руководство наших телеканалов на это обращать больше внимания, больше говорить об этом. Значит, мы до людей не достучались ещё», - заключил руководитель региона.

Фото: ИА "Башинформ".