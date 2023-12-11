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11 Декабря , 15:46

Как в Башкирии в новогодние каникулы будут работать поликлиники

По информации министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, работа поликлиник будет проходить в штатном режиме. Попасть в поликлинику на прием к врачу с тридцатого декабря по восьмое января можно будет ежедневно с 8 до 17 часов, а вызвать врача на дом можно до16 часов. Кроме этого, в праздничные дни есть возможность пройти и диспансеризацию, и медосмотры.

Как в Башкирии в новогодние каникулы будут работать поликлиники
Как в Башкирии в новогодние каникулы будут работать поликлиники

Глава региона Радий Хабиров поручил организовать работу лечебных учреждений качественно, чтобы людям медицинская помощь, несмотря на праздники, оказывалась своевременно.

Фото: из архива Сегея Крамскова

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