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18 Декабря , 18:46

О чём будет говорить в послании Глава Башкирии

Мнение экспертов

О чём будет говорить в послании Глава Башкирии
О чём будет говорить в послании Глава Башкирии

Послание Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова пройдёт завтра, 19 декабря в 10 часов.

Доцент кафедры экономической теории УУНиТ Ильфат Самситдинов считает, что основной повесткой послания станет поддержка участников СВО и их семей. Также Глава региона уделит внимание вопросам социального развития (инфраструктура, медицина, ЖКХ).

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Башкирии Тимур Гильмияров предполагает, что Радий Фаритович представит стратегию развития республики на ближайшие пять лет, уделит внимание работе Госсобрания и предстоящим выборам президента страны.

Ведущий специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН Сергей Семёнов говорит, что вниманием не обойдут и вопросы сохранения и развития культурных традиций народов Башкортостана, так как в следующем году столица региона отмечает юбилей.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/economy/2023-12-18/politologi-rasskazali-chto-zhdut-ot-poslaniya-glavy-bashkirii-3572284

Фото: ИА "Башинформ"

Автор:Константин Ермолин
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