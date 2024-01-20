Они делают город краше

Кисти и валики, краска и штукатурка, декоративное покрытие и фактурное окрашивание – это не просто слова для Ляйсан Баймановой, Лилии Ибрагимовой и Райханы Галиаскаровой, для них работа маляром – это дело жизни. Каждый день они спешат на объект, чтобы создавать уютное пространство для наших горожан. На данный момент наши героини ремонтируют девятиэтажный дом по адресу улица Коммунистическая, 84, где мы с ними и встретились.

Ляйсан Байманова уже 25 лет в этой профессии, но она и по сей день уверена, что сделала верный выбор.

- Мне 54 года, я родилась и выросла в Аургазинском районе в селе Семенкино . Получила образование здесь, в Стерлитамаке, в 18-м училище. После его окончания, поехала работать по направлению в Уфу, позже приехала в наш город. Мне нравится моя профессия, хоть работа и пыльная. Нравится, что спустя время ты видишь, результат твоих стараний, видишь, как преображается территория. И все благодаря нашему труду. Это всегда радует, - говорит Ляйсан Фоатовна.

Но довольными остаются ремонтными работами не только сами маляры, а также жители домов: «Быстро, чисто и красиво!», - отмечают они. Кстати, на работу одного подъезда им выделяют 2 недели.

С 2007 года решила освоить работу маляра и 36-летняя Лилия Ибрагимова.

— Мне предложила эту деятельность моя сестра. Я самоучка, специально на маляра не обучалась. Но работа мне тоже нравится. В нашей компании работаю три года, меня все устраивает: и зарплата, и удобный график, и самое главное – коллектив и руководство.

В работе маляра важны такие качества как терпение, старательность и аккуратность, чего, конечно, не отнять у наших специалистов 5-го разряда. Но в любой работе, помимо получения официальных «корочек», важно, чтобы человек понимал, что он на своем месте, тогда и отдача в работе будет на 100%.

56-летняя Райхана Галиаскарова рассказала, что в их семье целая династия строителей.

— Все мои братья и сестры тоже работают в сфере строительства. Все мы получили образование в 25-м училище (сейчас № 18). Я даже участвовала в строительстве этого дома, в котором сейчас мы красим стены. Муж был здесь каменщиком, сестра штукатурила. Работаю маляром уже 37 лет. За столько лет я участвовала в ремонте домов не только Стерлитамака, но и по всей Башкирии. Приятно, прогуливаясь по городу, видеть благоустроенные объекты, на которых мы работали.

Фото: Эльвиры Рахимовой, Сергея Крамскова.