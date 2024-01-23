В Башкирии пройдёт концерт в поддержку Главы республики
Как сообщает агентство «Башинформ», жители нашего региона хотят поддержать Радия Хабирова, выступающего за единство народов.
Концерт состоится в пятницу, 26 января, в 13 часов на площади перед зданием Телецентра в столице республики.
В Башкирии пройдёт концерт в поддержку Главы республики
Как отметила депутат Госсобрания – Курултая РБ Гульнур Кульсарина, народ республики всегда поддерживает и сохраняет дружбу и традиционные ценности.
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