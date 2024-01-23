-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
23 Января , 15:00

В Башкирии пройдёт концерт в поддержку Главы республики

Как сообщает агентство «Башинформ», жители нашего региона хотят поддержать Радия Хабирова, выступающего за единство народов. Концерт состоится в пятницу, 26 января, в 13 часов на площади перед зданием Телецентра в столице республики.

В Башкирии пройдёт концерт в поддержку Главы республики
В Башкирии пройдёт концерт в поддержку Главы республики

Как отметила депутат Госсобрания – Курултая РБ Гульнур Кульсарина, народ республики всегда поддерживает и сохраняет дружбу  и традиционные ценности.

фото: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru