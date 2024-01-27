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27 Января , 17:27

Глава Башкирии возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище

27 января – 80-летие снятия блокады Ленинграда

Глава Башкирии возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище
Глава Башкирии возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище

Радий Фаритович Хабиров участвовал в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков, прошедшей на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге. Глава Башкирии отметил героизм ленинградцев и напомнил о том, как важно объяснять подвиг людей нынешнему поколению. Он также сказал, что во время блокады Башкортостан принял сто тридцать тысяч ленинградцев, а многие наши земляки участвовали в защите Ленинграда.

Фото: Азат Мухамедьянов

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2024-01-27/glava-bashkirii-prinyal-uchastie-v-tseremonii-k-80-letiyu-snyatiya-blokady-leningrada-3619833

Автор:Константин Ермолин
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