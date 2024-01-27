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27 Января , 10:24

Мнение экспертов о концерте-митинге, который прошёл в Башкирии

Вместе мы сильнее

Мнение экспертов о концерте-митинге, который прошёл в Башкирии
Мнение экспертов о концерте-митинге, который прошёл в Башкирии

26 января в столице Башкирии прошёл концерт в поддержку Главы региона Радия Хабирова за единый, дружный, многонациональный Башкортостан, за Россию. Его посетило пятьдесят тысяч человек.

Председатель Совета молодых политологов Республики Башкортостан Вильдан Исянгильдин говорит, что позиция Радия Фаритовича заключается в решении острых ситуаций путём диалога, а не силы. Это качество опытного политика.

Кандидат политических наук Кирилл Фадеев и директор Института стратегических исследований АН РБ Владимир Савичев считают, что концерт стал доказательством того, что жители республики готовы объединиться, сплотиться для достижения общей цели.

«Радий Хабиров ещё раз обозначил главное – борьба с экстремизмом и сепаратизмом в республике продолжится при его личном участии», - сказал медиаэксперт Александр Кобыскан.

Командир роты башкирского батальона имени Доставалова Ринат Культуманов говорит, что Радий Хабиров на деле доказал свою любовь к Родине. Он оказывает большую поддержку участникам СВО и их семьям, ведёт республику вперёд.

Подробности: https://www.bashinform.ru/news/social/2024-01-27/vmeste-my-silnee-kak-eksperty-iz-bashkirii-prokommentirovali-miting-v-ufe-3619524

Фото: ИА "Башинформ"

Автор:Константин Ермолин
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