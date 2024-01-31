-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
31 Января , 18:07

Глава Башкирии рассказал о проблемах недропользования региона

Во время визита в Учалинский район Глава Башкортостана пообщался с жителями. Об этом Радий Хабиров рассказал на своих страницах в соцсетях.

Во время визита в Учалинский район Глава Башкортостана пообщался с жителями. Об этом Радий Хабиров рассказал на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что люди надеются, что важная сфера недропользования будет приведена в порядок. При этом они обеспокоены нарушениями законодательства при варварской разработке недр Башкирии.

Руководитель региона провёл заседание комиссии по недропользованию, в составе которой – представители Роснедр, территориальных органов федеральных структур, прокуратуры, Министерства внутренних дел.

Комиссия, созданная в 2021 году, принимала непростые решения: аннулированы 13 лицензий на добычу золота, возбуждались уголовные дела.

Радий Хабиров определил две проблемы, касающиеся золотодобычи. Во-первых, за десятилетия не проводилась правильная рекультивация. Во-вторых, лицензии необходимо выдавать, учитывая интересы муниципалитетов и жителей.

 

Фото: https://vk.com/wall413272232_1195489?z=photo413272232_457270849%2Fwall413272232_1195489

Глава Башкирии рассказал о проблемах недропользования региона
Глава Башкирии рассказал о проблемах недропользования региона
Глава Башкирии рассказал о проблемах недропользования региона
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru