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19 Февраля , 17:21

В Башкирии с «чёрными копателями» борются при помощи беспилотников

Как сегодня ведётся работа по наведению законного порядка в недропользовании

В Башкирии с «чёрными копателями» борются при помощи беспилотников
В Башкирии с «чёрными копателями» борются при помощи беспилотников

Как рассказал специалист-эксперт Уфимского территориального управления минэкологии Башкирии Ильнур Суярембитов, беспилотные летательные аппараты доказали свою эффективность в выявлении нарушителей. Регулярные облёты позволяют своевременно фиксировать незаконные действия «чёрных копателей», сведения о которых передаются затем в Росприроднадзор или Россельхознадзор, если речь идет о землях сельхозназначения.

Беспилотники приобретены правительством Башкирии. Контроль за недропользованием осуществляется природоохранными ведомствами совместно с правоохранительными органами в рамках деятельности республиканской межведомственной комиссии по вопросам недропользования, созданной в 2021 году по инициативе Главы Башкирии Радия Фаритовича Хабирова.

Фото: ТГ-канал Светланы Родионовой

Подробности: https://www.bashinform.ru/news/social/2024-02-19/v-bashkirii-bespilotniki-pomogayut-nayti-i-obezvredit-chernyh-kopateley-3649876

Автор:Константин Ермолин
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