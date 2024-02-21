Представители Министерства образования и науки Башкирии ответили на вопросы о приёмной кампании - 2024

На все вопросы по этой теме в прямом эфире телеканала БСТ, в соцсетях телеканала, Центра управления республикой и Правительства Башкортостана ответили представители Министерства образования и науки республики и Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также ректоры университетов региона.

-Не рано ли в феврале говорить о приёмной кампании в ВУЗы?

-Буквально две недели назад закончилась процедура выбора предмета на ЕГЭ. Это важный момент для школьников. 1 февраля было предельным сроком принятия заявлений. Сейчас как раз есть возможность определиться, куда поступать.

-Если в последний момент спохватился и решил выбрать другой экзамен, что делать?

-Это не страшно. Нужно подать в отдел образования по месту жительства соответствующее ходатайство - об изменении выбора предмета на ЕГЭ либо дополнении списка предметов (при наличии уважительных причин, подтвержденных документально).

Отдел образования принимает заявление и отправляет его в Министерство образования РБ . Комиссия рассматривает основания, принимает решение и доводит до ребёнка.

- Сколько бюджетных мест в ВУЗах республики? Стало ли количество бюджетных мест больше по сравнению с прошлым годом?

- Количество бюджетных мест в ВУЗы в республике увеличивается ежегодно. Если 5 лет назад было 12000, то в этом году 14800. Количество бюджетных мест соотносится с количеством выпускников. В этом году количество бюджетных мест достаточное для наших выпускников.

В УУНиТе таких мест около 5600. Плановый прием по 2024 году – 15 000 человек на первый курс. В БГМУ эта цифра – 1003, из них 965 – специалитет и 38 – бакалавриат. Есть и новые специальности: медицинская биофизика и биоинженерия и биоинформатика. В БГПУ бюджетных мест запланировано около 1700: почти 1300 – на бакалавриат и 400 – в магистратуре. В УГНТУ готовы принять более чем 3700 “бюджетников”. В БГАУ запланировано более 1400 бюджетных мест. В Уфимском государственном институте искусств имени З. Исмагилова самое популярное направление – актерское, а бюджетных мест добавилось: 2 места на специальность актерское искусство и 4 места на факультете изобразительного искусства. Общее количество мест – 105. БАГСУ второй год подряд набирает ребят на бюджет, самое популярное направление – государственное муниципальное управление.

Фото: скриншот видео.