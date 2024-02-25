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25 Февраля , 10:43

Актуальная информация для абитуриентов о приёмной комиссии в вузы Башкирии в 2024 году

Ответы на самые важные вопросы

Актуальная информация для абитуриентов о приёмной комиссии в вузы Башкирии в 2024 году
Актуальная информация для абитуриентов о приёмной комиссии в вузы Башкирии в 2024 году

Количество бюджетных мест в вузах республике составит пятнадцать тысяч, более пяти тысяч из которых представлены в УУНиТ, на втором месте – УГНТУ (более трёх тысяч мест), на третьем – БГПУ (более полутора тысяч).

Информацию о проходных баллах следует искать на официальном сайте вуза, который вы выбрали.

Для стобалльников, которые выберут для учёбы вузы Башкирии, предусмотрена единовременная премия в размере 150 тысяч рублей.

Герои России, кавалеры ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации могут поступить в вузы без экзаменов,

Подробности читайте в материале ИА «Башинформ»

Фото: Валерий Шахов

Автор:Константин Ермолин
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