Актуальная информация для абитуриентов о приёмной комиссии в вузы Башкирии в 2024 году

Количество бюджетных мест в вузах республике составит пятнадцать тысяч, более пяти тысяч из которых представлены в УУНиТ, на втором месте – УГНТУ (более трёх тысяч мест), на третьем – БГПУ (более полутора тысяч).
Информацию о проходных баллах следует искать на официальном сайте вуза, который вы выбрали.
Для стобалльников, которые выберут для учёбы вузы Башкирии, предусмотрена единовременная премия в размере 150 тысяч рублей.
Герои России, кавалеры ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации могут поступить в вузы без экзаменов,
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Фото: Валерий Шахов